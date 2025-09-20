R. V.

Hugo Cardon se impone en la llegada a Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec

La segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec ya tiene vencedor. Tras 486 millas de navegación entre la bahía de Morlaix, en la Bretaña francesa, y la ciudad de Vigo, el francés Hugo Cardon, a bordo del Sarth’Atlantique, se alza con el triunfo en la meta gallega. El joven debutante logró cubrir la distancia en 4 días, 2 horas y 14 minutos, imponiéndose a Alexis Loison (Groupe REEL), vencedor de la primera etapa, y a la primera mujer en cruzar la línea, Charlotte Yven (Skipper Macif 2023). En la clasificación general provisional tras dos etapas, Alexis Loison consolida su ventaja antes de una última etapa llena de peligros. Lee la noticia completa aquí.