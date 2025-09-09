Unas quinientas personas esperan en el puente de A Barca la llegada del pelotón de la Vuelta a España coreando gritos contra la guerra de Gaza y a la espera del paso del equipo israelí. La protesta cuenta tanto con colectivos activistas y con ciudadanos en general que desde que se inició la manifestación no paran de ondear banderas palestinas y carteles en contra del genocidio.

