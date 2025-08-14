Arranca el Rías, sin duda la regata de cruceros más apasionante del calendario gallego, también del luso y principal del calendario estatal por volumen y calidad de la flota, bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo. Este año compiten 41 unidades, y cuatro de concentración -fuera de competición-, para la salida de la primera etapa, Vigo-Portonovo. Será un recorrido novedoso pues en la Ría de Pontevedra han sido tradicionalmente Aguete, Sanxenxo y Combarro los puertos de llegada de la Regata Rías Baixas, que este verano vuelve a formato de cuatro etapas, el elegido por el Náutico entre 2013 y 2020.