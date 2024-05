O estadio vigués rexistra unha gran entrada para vivir a volta da Irmandiña. A festa do fútbol galego deu comezo coa interpretación do himno nas voces de Tanxugueiras. Fantástico ambiente no graderío do estadio vigués para presenciar o Galicia- Panamá, oito anos despóis do último partido da selección galega. Unhas molestias no quecemento apartaron a Iago Aspas do once que tivo que ver o partido dende o banco. Así que Lucas Pérez relevou ao de Moaña como capitán, sobre o céspede.