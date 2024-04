A Real Federación Galega de Fútbol ten pechado un partido de carácter internacional no que será o regreso da selección galega absoluta. Será o 31 de maio (venres) e o rival será a selección de Panamá. Unha vez pechado o encontro, a RFGF está a traballar no escenario para a celebración do mesmo e tamén está previsto que nos vindeiros días poida anunciar o nome do novo seleccionador galego absoluto, que sucederá á dupla formada por Míchel Salgado e Fran González. No tocante ó estadio, Balaídos parte como favorito. A Liga en Primeira División xa terá rematado esa data. Pero non Segunda División e tampouco Primera RFEF no caso dos xogadores galegos envoltos nas promocións. A Federación Galega anticipa que quere que lideren o combinado Iago Aspas e Lucas Pérez.