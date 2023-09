El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que su renovación ya ha sido acordada con el club y que será anunciada "en breve" por el club. Xavi ha bromeado al ser preguntado por si este fin de semana, que se celebran las fiestas de la Mercé sería una buena fecha para anunciarlo. "Se me ocurren pocos planes mejores, sí. La verdad es que sí, pero vamos a ver si me dan cita. Si hay algo que anunciar ya lo sabréis", ha señalado. Asimismo, ha reconocido que es "complicado" pensar en estar 15 años al frente del cuerpo técnico del Barça. "La exigencia es terrible. Hay momentos que no lo he pasado bien y otros que he disfrutado una barbaridad...En este momento estoy feliz, pero 15 años va a ser tarea muy difícil", ha confesado.