La familia de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, inhabilitado temporalmente, y en el foco mediático desde que besase a la fuerza en la boca a Jennifer Hermoso, jugadora de la Selección femenina de fútbol, durante la recogida de trofeos del Mundial de futbol femenino, ha salido a la palestra para defender a su familiar. Su madre, Ángeles Béjar, ha decidido encerrarse este lunes en la iglesia Divina Pastora de Motril para declararse en huelga de hambre. Además, en la puerta del templo, las primas de Rubiales han hecho su aparición y han realizado unas declaraciones responsabilizando de todo a la víctima, Jenni Hermoso. "Luis Rubiales está tranquilo, relajándose con su hija porque esto no hay quien lo aguante. Lo que no es normal es que la chiquilla esta que está haciendo lo que ha hecho, el primer día todos felices y al tercer día pone un comunicado diciendo que ha sido agresión ¿Estamos tontos? El linchamiento que está recibiendo de las feministas, la tele, la prensa y los políticos me parece de vergüenza. Y ahí están las evidencias, las imágenes y las cosas muy claras. Una mujer si se siente agredida, desde primera hora actúa de otra manera", ha espetado Demelza Bejar, una de las primas de Rubiales.