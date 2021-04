El presidente del Real Madrid se mostró anoche "triste y decepcionado" en una entrevista en la Cadena SER. Florentino Pérez recordó que el acuerdo firmado por los clubes de la Superliga es "vinculante" y denunció la "agresividad" con la que tanto la UEFA como algunos presidentes de clubes han respondido al proyecto. Asimismo, ha alertado de la necesidad de que los clubes más grandes aumenten sus ingresos y ha asegurado que, si no es así, los grandes fichajes se habrán acabado. "Eso no existirá ni para el Madrid no para nadie", ha subrayado.