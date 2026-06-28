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Suga, de BTS, luce la nueva camiseta del Atlético de Madrid durante su concierto en el Metropolitano
La nueva camiseta del Atlético de Madrid ya ha visto la luz. Pero no la estrenaron Koke Resurrección, Marcos Llorente, Giuliano Simeone ni ninguna de las estrellas del equipo rojiblanco. La primera gran aparición pública de la equipación de la temporada 2026/2027 llegó desde un escenario y ante miles de fans de la banda k-pop del momento, BTS.
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