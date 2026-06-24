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Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo
Vigo
A Fundación Laxeiro presenta a exposición Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo, un proxecto que inclúe seis obras sobre papel inéditas da primeira etapa do pintor. A exposición, cunha moi atractiva montaxe, permite enxergar traballos descoñecidos na liña daqueles que Laxeiro publicou na prensa, en concreto nos xornais FARODEVIGO e El Pueblo Gallego, entre os anos 1928 e 1930. A mostra entendemos que é unha achega de investigación e catalogación de primeira orde, xa que presenta composicións especialmente relevantes para entendermos a súa posterior evolución, en especial as obras intituladas Enterro (ca. 1929), Velorio (1926), Namorados (1929) e Sen título (ca. 1930), esta última con tema de maternidade.