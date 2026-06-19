O mar tamén é noso
Os versos de Xohana Torres «Eu tamén navegar» ecoan no título e na totalidade do proxecto O mar tamén é noso que se pode contemplar na Casa das Artes de Vigo até o mes de agosto. «Existe a maxia e pode ser de todos / eu tamén navegar» dicía a escritora galega no seu extraordinario poema «Penélope» onde ligaba o sentido de liberdade feminina a unha actitude activa que superase a submisión que representaba a perpetua «agarda» da razón patriarcal. Pois ben; este tema constitúe a cerna do proxecto da artista Alicia Framis (Barcelona, 1967), que conta co traballo curatorial de Paula Cabaleiro, onde por medio de fotografías do Arquivo Pacheco -nucleo fundamental da fotografía histórica de Vigo- analiza e pescuda desde unha ollada feminista o concepto de «espera». Más información