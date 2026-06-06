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No centenario de Gaudí
Cos arquitectos que acadan a condición de estrelas prodúcese decote unha simplificación por parte do público, xeralmente turistas, que acoden a admirar as súas obras. Sucedeu e sucede coas de Antoni Gaudí, o arquitecto nacido en Reus, de quen hogano conmemoramos o centenario da súa morte. Teño con el unha especial relación porque desde a casa dos meus pais vía perfectamente as catro torres senlleiras da fachada do Nacemento da Sagrada Familia. Más información