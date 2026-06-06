Secciones

Es noticia
Gradas BalaídosPolémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPiedras disuasorias aparcamiento CangasPremios Zona FrancaDetenida atropello mortal Vilanova
instagramlinkedin
No centenario de Gaudí

No centenario de Gaudí

Eli Regueira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

No centenario de Gaudí

Eli Regueira

Vigo
RRSS WhatsAppCopiar URL

Cos arquitectos que acadan a condición de estrelas prodúcese decote unha simplificación por parte do público, xeralmente turistas, que acoden a admirar as súas obras. Sucedeu e sucede coas de Antoni Gaudí, o arquitecto nacido en Reus, de quen hogano conmemoramos o centenario da súa morte. Teño con el unha especial relación porque desde a casa dos meus pais vía perfectamente as catro torres senlleiras da fachada do Nacemento da Sagrada Familia. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents