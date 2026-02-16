Atlas News

El Museo Reina Sofía cuenta la historia de los últimos 50 años en el arte contemporáneo

El Museo Reina Sofía presenta una nueva exposición para contar la historia del arte de los últimos 50 años. La ‘Colección. Arte Contemporáneo: 1975-presente’ muestra las obras de arte desde la Transición hasta la actualidad con las diferentes prácticas y técnicas que se han desarrollado a lo largo de los años. La colección abarca en especial el arte español para valorar su aportación dentro del arte contemporáneo, aunque también hay piezas extranjeras. La exposición estará abierta desde el 18 de febrero en el Edificio Sabatini.