Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026 con su canción 'T amaré'

La gran final del Benidorm Fest 2026 ha concluido coronando a Tony Grox & LUCYCALYS como ganadores, por méritos propios. Su canción, 'T amaré', que interpretaron ante un público completamente entusiasmado, les dio el pasaporte definitivo al triunfo en el certamen musical de TVE, en un gran espectáculo televisivo cargado de ritmo y momentos icónicos. Más información

