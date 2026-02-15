Secciones

Es noticia
Ninis vs. sisisSindro de AngelmanEspanyol-CeltaMapa extranjerosA miña gran cidadeEstela
instagramlinkedin
Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

PI STUDIO

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donad Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents