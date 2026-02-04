Secciones

Isabel Coixet corona su nueva película con Alba Rohrwacher

Atlas News

Isabel Coixet presenta su última obra, un conmovedor filme sobre adioses y bienvenidas que promete tocar fibras universales, con Alba Rohrwacher como pilar indispensable. "La película no sería la misma sin ella", asegura la directora, destacando a la enigmática actriz italiana. Rohrwacher desveló en exclusiva el peso de su fichaje: "Cuando me llamaron, me dijeron: Isabel sólo hará esta película si tú estás en ella...". El resultado valida la apuesta de Coixet, que dio en la diana con esta "deliciosa historia que nos toca a todos". La cinta se desarrolla en una Roma alejada de tópicos turísticos, con un español, Francesco Carril, actuando por primera vez en italiano. Se trata de un hermosísimo canto a la vida y a las pequeñas cosas, que llega a las salas este viernes. Más información

