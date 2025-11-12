Lucía Feijoo Viera

Increíble ovación a Tom Felton en su regreso como Draco Malfoy en Broadway

El actor Tom Felton vivió una noche inolvidable en Broadway al ponerse nuevamente en la piel de Draco Malfoy, el recordado antagonista de la saga Harry Potter. Su aparición en el escenario del Lyric Theatre desató una ovación ensordecedora, con el público puesto en pie durante varios minutos antes de que pudiera pronunciar su primera frase. Más de catorce años después de haber interpretado por última vez al joven mago en la gran pantalla, Felton regresó al universo de Hogwarts, esta vez para encarnar a un Draco adulto y convertido en padre dentro de la aclamada obra Harry Potter and the Cursed Child. Su participación marca su debut oficial en Broadway y lo convierte en el primer actor de las películas originales en unirse al montaje teatral. Con funciones programadas hasta mayo de 2026, el regreso de Felton ha provocado una oleada de nostalgia y entusiasmo entre los fans, que celebran la oportunidad de verlo revivir a uno de los personajes más icónicos de la saga mágica.