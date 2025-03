La gran triunfadora de la noche de los Óscars ha sido 'Anóra' que se ha llevado cinco estatuillas, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Actriz a Micky Madison. La particular historia de una trabajadora sexual en Brooklyn de origen ruso ha arrasado esta noche, y su director, Sean Baker, también ha sido reconocido como el mejor de esta edición. Adrien Brody se ha hecho con la estatuilla al el Mejor Actor por su interpretación en 'The Brutalist'. El Óscar a Mejor Actor de Reparto va a un sorprendido Kieran Culkin por su papel en 'A real pain'. Y Zóe Saldaña, del equipo de 'Emilia Pérez', consigue el de Mejor Actriz de Reparto, quien emocionada, ha reivindicado su origen latino. Sofía Gascón no ha pisado la alfombra roja pero sí ha estado muy presente en la gala. En premios más técnicos, la academia ha premiado la fantasía y el mundo de color de 'Wicked', otorgándole el premio a Mejor Diseño de Vestuario. Y dos más para 'The Brutalist', que se lleva la estatuilla a Mejor Fotografía y a Mejor Banda Sonora Original. La espectacularidad y majestuosidad de 'Dune Parte 2' le valen los Óscar a Mejor Sonido y a Mejores Efectos Visuales. 'La sustancia' se ha llevado el Óscar a Mejor Maquillaje y Peluquería, premio a la paciencia y a la constancia. Maquillar cada día a Demi Moore, para transformarla en su peor versión, llevaba un promedio de 5 horas, y para el clímax final, se utilizaron 20.000 litros de sangre falsa.