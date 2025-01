Tras el descalabro de Nebulossa en Eurovisión, toca sorprender. No basta con cumplir lo básico. Hay que ir más allá, traspasar la pantalla. Al final, la música es emoción. Por lo que, si nos empeñamos en camuflarla con coros y bailes, dejándola en un segundo plano, estaremos perdidos. Este jueves, precisamente, Melody, J Kbello, Mawot y Mel Ömana lo han demostrado: su pase a la final del Benidorm Fest 2025 no es casual. Tiene propuestas de altura, pero no se han olvidado de lo esencial. Un detalle que, pese a ciertas imperfecciones vocales, los nervios, ya saben, les han hecho brillar. Y, sobre todo, conectar.