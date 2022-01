Desde a azotea das instalacións do diario decano situadas na parroquia de Chapela (Redondela), coa ría de Vigo de fondo e baixo unha pancarta de alento, membros do persoal de Faro de Vigo amosamos, con este vídeo, todo o noso apoio a Tanxugueiras para que "Terra" dea o seu primeiro paso esta noite no Benidorm Fest, nese camiño cara Eurovisión.