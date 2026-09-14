Anxo Gutiérrez

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Minuto de silencio en Ponteareas para condenar el asesinato de María Livia Conde Souto

Un centenar de personas se reunieron este mediodía frente a la casa del Concello de Ponteareas para condenar el asesinato de María Livia Conde Souto, presuntamente a manos de su hijo, Joaquín P.C., que continúa detenido en dependencias de la Guardia Civil, ya que no está prevista su puesta a disposición judicial hasta mañana, martes. El acto estuvo conducido por el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, quien, en nombre del gobierno local, manifestó la «más profunda consternación, dolor y enérgica condena por el trágico asesinato acontecido en el día de ayer en nuestro Concello» y mostró la «total disposición» del Ayuntamiento «a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales» para el esclarecimiento de dicho matricidio..