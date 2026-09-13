Pedro Mina

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Meaño, celebra la fiesta de los Milagros, patrona del Concello

El Concello celebró el día de su patrona con una misa solemne y una procesión que contó con la participación activa del gobierno local. La fiesta continúa esta noche, también con presencia del regidor y su gobierno. Primero con un concierto en la plaza de la Banda Unión Musical de Meaño, dirigida por el maestro Diego Javier Lorente López, y después, con una verbena amenizada por la orquesta Pontevedra, en pase único. Más información