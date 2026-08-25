Greta Loren (@entreamorypulgas)

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Rescatan a tres gatitos arrojados a un contenedor en Redondela

Vecinos de Redondela y el propio Concello denuncian un nuevo caso de maltrato animal después de que cinco crías de gato apareciesen abandonadas en el interior de un contenedor de basura en el lugar de Saramagoso, en la parroquia de O Viso. El hallazgo se produjo el pasado jueves, 20 de agosto.

Contra todo pronóstico, los tres gatitos que fueron rescatados con vida están consiguiendo salir adelante gracias a los cuidados de una vecina que se ha hecho cargo de ellos de manera temporal.

Cuando llegaron a sus manos estaban famélicos, en muy mal estado y repletos de pulgas y parásitos. Desde entonces, esta vecina se ha ocupado de alimentarlos, limpiarlos y atenderlos. La evolución empieza a dar motivos para la esperanza: los tres pequeños ya han abierto los ojos por primera vez. Si finalmente consiguen crecer y superar esta fase, serán puestos en adopción a través del Concello de Redondela, con el objetivo de encontrarles un nuevo hogar. Más información