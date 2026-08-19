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Los comuneros que plantan agua en el monte

Los comuneros que plantan agua en el monte

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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Los comuneros que plantan agua en el monte

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

Gondomar
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¿Cuántos miles de veces se ha escuchado en los últimos días en Galicia la frase "con lo que ha llovido este invierno" a la hora de conversar sobre la sequía? ¿O comentarios del tipo "cómo es posible que las administraciones sigan sin tomar medidas cuando cada año pasa lo mismo"? Y se seguirán oyendo con toda probabilidad. En Couso, parroquia del municipio de Gondomar, los vecinos han decidido que es mejor prevenir y tienen en marcha dos proyectos para plantar agua. Como lo leen. Más información

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