Imagen: Marta G Brea / Edición: Eli Regueira

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La reina de los mosaicos tiene 82 años

Nada menos que diez metros de mural mide la nueva obra de Carmen Souto Vidal, la gran artista del mosaico que a sus 82 años derrocha creatividad y ha convertido su propiedad de Vilariño, en la parroquia nigranesa de San Pedro de A Ramallosa, en un colorido jardín, por las flores pero sobre todo por los diseños elaborados con teselas cerámicas al estilo del trencadís catalán. Representa a la tradicional parranda de San Roque, la gran agrupación de romeros que desde hace más de un siglo peregrina cada 16 de agosto, hoy mismo, a la carballeira de Morgadáns para confraternizar y disfrutar de la fiesta a partes iguales, además de rogar al santo cada cual por lo que precise. Y no le falta detalle.