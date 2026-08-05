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Actuación de la saxofonista, modelo y ahora profesora de música Ariadna Álvarez

Con el saxofón, la salcedense de 23 años ha alcanzado uno de los principales objetivos de cualquier aspirante a docente: conseguir una plaza fija. La joven, también coronada en 2024 como reina de la belleza en Galicia, logró la mejor calificación en las oposiciones de la especialidad de Música para Educación Primaria y comenzará a trabajar el próximo curso en el CEIP Plurilingüe Pena de Francia, en Mos, muy cerca de su localidad natal. Más información