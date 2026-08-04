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Pablo Casal, el hombre que limpió 30 km de litoral entre Baiona y A Guarda
Comprometido con las causas ambientales desde hace décadas en iniciativas como el Proxecto Ríos de la asociación ecologista Adega en la comarca miñorana o la publicación de cortometrajes y libros al respecto, él ha dedicado su tiempo libre estos últimos cinco años y cuatro meses a liberar el litoral más próximo de contaminantes. Comenzó en abril 2021, cuando se recuperaba del covid. Más información