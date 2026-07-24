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Patricia e Carmen, nai e filla, as únicas que 'fan a festa' en Chapela
Son as 10.30 horas e tras varios días coas mañás mornas por mor da brétema, xusto ese sábado o sol taladra os poros. De cheo no Camiño de Santiago, sobre o pó da denominada Ruta da Auga en Chapela (Redondela), dúas mulleres, Patricia Estévez e Carmen Álvarez, nai e filla, comezan a súa xornada como colaboradoras da Comisión de Festas da parroquia. O seu labor é persuadir á veciñanza para unha aportación económica para a verbena. Van de casa en casa pedindo como 'manda' a tradición galega dende hai décadas. Más información