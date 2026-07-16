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La Guardia Civil incauta más de mil productos irregulares en un bazar de Soutomaior

La Guardia Civil ha incautado en un bazar de Soutomaior un total de 1.178 artículos irregulares por contar con graves problemas de seguridad. La mercancía cuenta con un valor de mercado de más de 24.000 euros. El lote de material intervenido incluye: 490 paneles solares, 315 focos de luz, 152 altavoces, 74 linternas, 65 cámaras de videovigilancia, 52 luces de emergencia V-16 para vehículos y 30 juegos de cuchillos de cocina. Más información