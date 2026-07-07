Jose Lores

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Policía y Protección Civil se unen al rastreo de Redondela en busca de la viguesa desaparecida

La denuncia pública de los familiares de María Pereira, la vecina de Vigo de 75 años desaparecida el martes de la semana pasada, por la falta de efectivos y descoordinación entre los cuerpos de seguridad ha tenido respuesta positiva. Varios agentes de la Policía Nacional, de Protección Civil y Policía Local de Redondela, así como medio centenar de voluntarios, se organizaron esta martes para realizar batidas distribuidos en grupos de cinco personas para tratar de localizar a la mujer, diagnosticada con principio de Alzhéimer, de la que nada se sabe desde que salió de su casa en Vigo el lunes 29 de junio. Más información