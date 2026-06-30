Pablo Hernández Gamarra

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El policía de Baiona Jesús Vasconcellos presento su libro «La falsa gurú»

Jesús Vasconcellos Soliño, subinspector baionés de la Policía Nacional en la Comisaría de Vigo, en el equipo TEDAX-NRBQ en la actualidad. En el año 2001 se infiltra en un grupo de la secta Osho en Palma de Mallorca y gracias a su investigación se desarticula y se libera a una chica de 18 años. Ahora lo cuenta en el libro "La falsa gurú", publicado por Editorial Elvira, que promociona en la Feria del Libro. Este viernes firmará ejemplares de 17:00 a 18:00. Más información