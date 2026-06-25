Guardia Civil

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Tres detenidos por el atraco a una sucursal bancaria de Pazos de Borbén

La Guardia Civil de Pontevedra, en el marco de la operación «Oitavén», ha desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable del atraco en una sucursal bancaria situada en la parroquia de Moscoso, en el municipio de Pazos de Borbén, el pasado 19 de mayo. La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, permitió identificar y detener a tres personas, dos de 36 años y una tercera de 59, como presuntos autores de diversos delitos relacionados con este violento asalto, en el que los responsables lograron sustraer más de 57.000 euros. De los arrestados, vecinos de Redondela y Pazos de Borbén, dos contaban con numerosos antecedentes violentos. Los investigadores relacionan a uno de los arrestados con el asalto a un estanco con arma de fuego en Redondela y con una fuga en coche por Vigo que acabó con dos policías locales heridos. Más información