Pablo Hernández Gamarra / Edgar Melchor

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Una gran hoguera en la playa y fuegos artificiales para festejar la noche de San Xoán en Nigrán

En Nigrán, la celebración se concentró en las playas de Panxón y Playa América, que reunieron a miles de asistentes favorecidos además por la festividad del 24 de junio. El Concello prohibió la realización de hogueras particulares en los arenales para evitar daños en el entorno natural. Para disuadir de estas prácticas y controlar los macrobotellones, la junta local de seguridad desplegó un operativo especial integrado por cerca de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil, que incluyó drones de la Guardia Civil.