Marta G. Brea

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional apuesta por visibilizar este año a gallegos que presentaron querellas por las torturas ejecutadas por la dictadura franquista en los 70. Suso Vázquez, Xosé María Brañas, Paco Montes y Manolo Reboiras relatan sus casos. Más información