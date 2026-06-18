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O grupo Anaquiños cumpre 50 anos e celébrao cunha gran festa este sábado en Chapela

O grupo Anaquiños cumpre 50 anos e celébrao cunha gran festa este sábado en Chapela

Mar Mato

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O grupo Anaquiños cumpre 50 anos e celébrao cunha gran festa este sábado en Chapela

Mar Mato

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Este sábado día 20 poderase desfrutar no Piñeiral en Chapela dunha gran festa para celebrar o aniversario do grupo redondelán. A partir das 11.00 horas e ata ben entrada a noite actuarán diferentes grupos da contorna, presentarase un libro didáctico arredor da música e do baile tradicional, haberá postos de artesanía, pulpeiro e moito máis. Más información

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