Edgar Melchor

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La Guardia Civil interviene más de 700 muñecos y 3.800 juegos en un comercio mayorista de Mos

La Guardia Civil se incautó de 720 muñecos, 3.870 juegos (de bloques, de dados y de cartas), 933 gafas graduadas y 585 punteros láser que se encontraban almacenados en un comercio mayorista situado en Mos. Los agentes detectaron que los productos procedían de contrabando, su origen era fraudulento o carecían de la suficiente seguridad para su venta.