¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Guardia Civil interviene más de 700 muñecos y 3.800 juegos en un comercio mayorista de Mos
La Guardia Civil se incautó de 720 muñecos, 3.870 juegos (de bloques, de dados y de cartas), 933 gafas graduadas y 585 punteros láser que se encontraban almacenados en un comercio mayorista situado en Mos. Los agentes detectaron que los productos procedían de contrabando, su origen era fraudulento o carecían de la suficiente seguridad para su venta.
Últimos vídeos
El Papa en Tenerife
Así fue el encuentro del Papa con los migrantes de Las Raíces en Tenerife
A PROPÓSITO | Videocomentario
'El Papa visitará semanalmente el Congreso para comprobar que reinan la paz y la armonía', por Matías Vallés
El Papa en Tenerife