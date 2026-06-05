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El Papa recibe un monolito de granito de Porriño: «Un regalo para usted de los orígenes de su madre»

Ángeles Costa Lomba, la madre de Gerardo Fernández, «Gerardiño», uno de los impulsores de Discamino en 2009, fallecido recientemente a los 47 años, visitó el Vaticano y entregó a León XIV una carta del alcalde para invitarle al municipio y un regalo institucional. Según la propia Ángeles, el Santo Padre «acogió con gratitud el regalo y sonrió, puso cara de ilusión».