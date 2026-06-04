Marta G. Brea

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Las obras del controvertido relleno del puerto deportivo de Baiona cumplen un año

El relleno del puerto deportivo de Baiona, a punto de finalizar tras un año de obras. Los trabajos se pausarán durante el verano y en septiembre arrancará la construcción del restaurante y la cafetería. La concesionaria prevé abrir los establecimientos de hostelería y el parking en junio de 2027. Más información