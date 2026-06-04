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Las obras del controvertido relleno del puerto deportivo de Baiona cumplen un año
El relleno del puerto deportivo de Baiona, a punto de finalizar tras un año de obras. Los trabajos se pausarán durante el verano y en septiembre arrancará la construcción del restaurante y la cafetería. La concesionaria prevé abrir los establecimientos de hostelería y el parking en junio de 2027. Más información
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