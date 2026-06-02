Alba Villar

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Empieza la temporada de playa: el Concello de Baiona mueve la arena de Santa Marta que la corriente arrastra

En esta jornada de martes, los operarios movieron toneladas de arena en la playa de Santa Marta por segunda vez este año. Las corrientes se la llevan de manera recurrente hacia la desembocadura del río Baíña y destapan las rocas del fondo en el otro extremo, junto al paseo marítimo. El Concello la devuelve a su sitio como cada inicio de temporada, aunque en febrero ya tuvo que intervenir tras los arrastres de la cadena de borrascas. Más información