Marta G. Brea

El IES Escolas Proval de Nigrán viaja a Redondela para conocer de cerca la memoria histórica y combatir bulos

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El alumnado de 4.º de la ESO y de ESPA (Educación Secundaria Para Adultos) viaja a Redondela y a la Illa de San Simón para trabajar la memoria democrática, combatir bulos y divulgar los derechos humanos. El proyecto se trabaja desde el departamento de Xeografía e Historia, en colaboración con el equipo de Dinamización da Lingua Galega. Más información