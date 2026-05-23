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Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Jose Lores

Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Jose Lores

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Con qué productos lavar y acondicionar su rizadísimo pelo, qué tips de adiestramiento seguir para evitar ladridos impertinentes, cómo actuar en caso de emergencia, qué tipo de alimentación va mejor para su tipología y tamaño... Todo giró en torno a los caniches hoy en Panxón. De todos los tamaños —toy, enano, mediano y gigante— y de todos los colores. Nigrán se convirtió en la capital gallega de esta raza de moda gracias a la «gran canichada» que congregó a más de 300 ejemplares entre inscritos y visitantes. Más información

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