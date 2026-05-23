Jose Lores

Más de 300 ejemplares en la cuarta «canichada» de Galicia

Con qué productos lavar y acondicionar su rizadísimo pelo, qué tips de adiestramiento seguir para evitar ladridos impertinentes, cómo actuar en caso de emergencia, qué tipo de alimentación va mejor para su tipología y tamaño... Todo giró en torno a los caniches hoy en Panxón. De todos los tamaños —toy, enano, mediano y gigante— y de todos los colores. Nigrán se convirtió en la capital gallega de esta raza de moda gracias a la «gran canichada» que congregó a más de 300 ejemplares entre inscritos y visitantes. Más información