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Una embarcación se encuentra navegando sin rumbo en Chapela, su patrón es encontrado sin vida

El patrón de una embarcación de recreo falleció este lunes en la ría de Vigo, frente al pantalán de Chapela, en Redondela, después de caer al mar mientras su lancha continuaba navegando sin rumbo y con el motor encendido. Se desconoce si el hombre murió ahogado tras precipitarse al agua o sufrió alguna indisposición. La embarcación quedó a la deriva en la zona de Chapela, avanzando sin control por la ría, lo que alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones.