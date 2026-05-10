Jose Lores / Edgar Melchor

Revilla pronuncia su pregón entre aplausos en la Festa do Choco: «Viva Redondela»

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla pronunció el pregón de la Festa do Choco en Redondela ante un público que aplaudió sus palabras. El invitado defendió que «nunca» se ha callado ante las «injusticias», criticó la dialéctica de la política actual y le sacó una sonrisa a los asistentes contando cómo la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, le convenció para presentarse este domingo en el municipio. «Viva Redondela», gritó para cerrar su discurso.