Marta G. Brea

La Mesa de Ons se volvió a reunir después de diez meses

La Mesa de Ons se volvió a reunir este miércoles en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas en Vigo después de diez meses. Un largo tiempo de espera que sin embargo no tuvo reflejo en algunos de los asuntos que más preocupan a los vecinos y que figuraban en el orden del día: el reconocimiento de la propiedad sobre las viviendas y la bonificación del billete de barco. En el primer punto, la Xunta de Galicia se mantiene inamovible en su postura de que la isla es un bien demanial y que no se puede reconocer la titularidad privada de las casas. Todo ello sin trasladar esta cuestión a la asesoría jurídica del gobierno autonómico ni al Consello Consultivo de Galicia, según denuncian la asociación de vecinos y representantes del Concello de Bueu. Y en lo que se refiere a la aplicación de descuentos en el billete del barco desde la Xunta aseguraron que están a la espera de recibir información por parte de las navieras acerca del número de isleños y viajes que se realizan a lo largo del año. “Pero nós falamos esta mesma semana coas empresas e o que nos trasladan é que non se puxeron en contacto con elas para nada”, asegura la presidenta vecinal, María José Pérez.