Jose Lores

El alcalde de Baiona retira Urbanismo al edil investigado por tener una constructora

José Ángel Bahamonde deja de ocuparse del Urbanismo en el Concello de Baiona hasta que se resuelvan las investigaciones que la Fiscalía y de la Secretaría Municipal han abierto en torno a su actividad privada como socio de empresa Encaixa Modular, que ha instalado los nuevos apartamentos turísticos en Sabarís. Así lo ha comunicado el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña en una rueda de prensa acompañado del propio edil y de parte del equipo de gobierno. El regidor sigue apoyando al concejal e insiste en su «honestidad» y en defender «la presunción de inocencia» pero justifica la decisión para «evitar la presión» sobre el departamento municipal de Urbanismo y sobre la persona de Bahamonde. Más información