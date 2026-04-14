Alba Villar

Miles de personas despiden a caballo y en procesión el San Telmo

Por segunda vez en la última década, las fiestas de San Telmo se celebraron sin atracciones. Los feriantes no quisieron asumir la subida de la tasa impulsada por el Concello, que a su vez no se fiaba de la seguridad de estas infraestructuras. Por eso la feria por antonomasia de la capital del Baixo Miño fue más diferente de lo habitual. Ayer, festivo local, fue el día grande y a la vez el cierre de las celebraciones. Por la mañana, en San Bartolomé, tuvo lugar la última jornada de la tradicional feria cabalar en una actividad que arrancó a primera hora de la mañana con la compraventa de caballos. Muchos aficionados acudieron a trote sobre sus equinos a San Bartolomé para gozar de una jornada de confraternización. Más información