Jose Lores / Edgar Melchor

Los más pequeños demuestran sus habilidades en el Concurso de Santo Hípico Cidade de Tui

Al margen de las verbenas, las terrazas llenas de gente y su majestuosa procesión, si hay algo por lo que se caracterizan las fiestas patronales de Tui es por la concentración caballar de San Telmo, una cita centenaria que convierte a Tui en un referente en Galicia a nivel ecuestre. Su día grande es el propio lunes de San Telmo, pero desde hace unos años, el Concello extendió su celebración al fin de semana previo, lo que permite triplicar el disfrute de esta cita de obligada asistencia para los devotos del mundo equino. Este sábado comenzó el espectáculo, con una jornada pensada para los más pequeños, que pudieron demostrar sus habilidades en el Concurso de Santo Hípico Cidade de Tui, organizado por el Club Hípico Equigalia. Además de alumnos y alumnas del club tudense, también participaron niños y niñas de otras hípicas de Gondomar, de Santiago de Compostela y hasta de Portugal.