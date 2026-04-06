Anxo Gutiérrez

El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 hectáreas

Efectivos de Medio Rural se han movilizado en el mediodía de este lunes por un incendio forestal registrado en la sierra del Galleiro y que se extendió a la cima en dirección a Mos. El fuego se declaró a las 14.47 horas en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas, y ya supera las 20 hectáreas calcinadas de masa forestal. El origen se sitúa en un tractor que ardió y, con las fuertes rachas de viento, las llamas se expandieron sin control. Más información