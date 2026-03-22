R. V.

Los Ferreiro regalan un miniconcierto en la gala de los Premios Nigrán 2025

Desde Nigrán regalaron al mundo hace veinte años uno de sus grandes éxitos, la segunda mejor canción nacional según una encuesta que realizó la revista Rolling Stone en 2014 entre sus lectores, por detrás de otro tema suyo en la etapa de Los Piratas, «años 80». Y desde allí han vuelto a regalárselo al público asistente a la gala de los Premios Nigrán. «Turnedo», el tema que sitúa en Praia América una historia de desamor que han repetido en todos sus directos desde entonces, volvió a sonar anoche en el auditorio municipal junto con otros dos himnos de Iván y Amaro Ferreiro: «El equilibrio es imposible» y «El pensamiento circular». Más información