Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin
Baiona celebra su Festa da Arribada por el 533 aniversario de la llegada de «La Pinta»

Baiona celebra su Festa da Arribada por el 533 aniversario de la llegada de «La Pinta»

Jose Lores

Baiona celebra su Festa da Arribada por el 533 aniversario de la llegada de «La Pinta»

Jose Lores

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Fiesta de la Arribada siempre es la cita más esperada del año en Baiona, pero este año, si cabe, más. Con el cielo dando una tregua, baioneses y visitantes vistieron sus mejores galas medievales para conmemorar el 533 aniversario de la llegada de la carabela ‘La Pinta’ con la buena nueva de la existencia de América Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents