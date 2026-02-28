Jose Lores

Baiona celebra su Festa da Arribada por el 533 aniversario de la llegada de «La Pinta»

La Fiesta de la Arribada siempre es la cita más esperada del año en Baiona, pero este año, si cabe, más. Con el cielo dando una tregua, baioneses y visitantes vistieron sus mejores galas medievales para conmemorar el 533 aniversario de la llegada de la carabela ‘La Pinta’ con la buena nueva de la existencia de América Más información